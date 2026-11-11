کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قرچک، با همکاری مجتمع فنی تهران، دوره‌های آموزشی رایگان و متنوعی را در راستای توانمندسازی شغلی مددجویان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسین معزی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان، از برگزاری دوره‌های آموزشی کاملاً رایگان ویژه مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

معزی در گفت‌و‌گو با اشاره به اهمیت توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش گفت: این دوره‌های مهارت‌محور با همکاری «مجتمع فنی تهران» برگزار می‌شود تا گامی موثر در راستای ارتقای مهارت‌های شغلی و کارآفرینی مددجویان برداشته شود.

وی سرفصل‌های آموزشی این طرح را تشریح کرد و افزود: این دوره‌ها شامل تعمیرات موبایل، تعمیرات پکیج و کولر گازی، حسابداری ویژه بازار کار، عکاسی، طراحی گرافیکی، طراحی سایت، شمع‌سازی و ادمین اینستاگرام است.

رئیس کمیته امداد قرچک در پایان با دعوت از واجدین شرایط برای استفاده از این فرصت آموزشی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های تماس ۳۶۲۸۳۱۹۱ و ۳۶۲۸۳۴۹۴ ارتباط حاصل کنند.