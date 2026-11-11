پویش قندشکن با هدف افزایش آگاهی عمومی، شناسایی افراد در معرض خطر و ترویج فرهنگ پیشگیری از این بیماری یزد برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پویش بزرگ قندشکن به مناسبت هفته جهانی دیابت با هدف افزایش آگاهی عمومی، شناسایی افراد در معرض خطر و ترویج فرهنگ پیشگیری از این بیماری در پارک آزادگان صفائیه یزد برگزار شد.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد با اشاره به وضعیت دیابت در استان گفت: بر اساس نتایج بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۱۸ درصد جمعیت استان در آزمایش قند خون ناشتا (FBS) و ۲۱ درصد در بررسی هموگلوبین A۱C در محدوده دیابتی قرار دارند و ۶۵ هزار نفر نیز در سامانه سیب تحت پوشش مراقبت‌های دیابت هستند.

طالبی افزود: در حاشیه این پویش با تأکید بر ضرورت توجه جدی به پیشگیری و کنترل دیابت اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۱۸ درصد جمعیت استان در شاخص قند خون ناشتا (FBS) و ۲۱ درصد در بررسی هموگلوبین A۱C در محدوده دیابتی قرار دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۵ هزار نفر در سامانه سیب در استان یزد به‌عنوان بیماران دیابتی ثبت شده‌اند و تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی قرار دارند.

در این رویداد ۱۱ غرفه تخصصی با حضور ۵۳ کارشناس فعال بود و خدمات متنوعی در حوزه سنجش و پایش سلامت به شهروندان ارائه شد.

سنجش قند خون و فشارخون، آنالیز ترکیب بدنی با دستگاه بادی آنالایزر، غربالگری سرطان، ورزش‌درمانی و مشاوره تخصصی تغذیه و روان‌شناسی از جمله خدمات ارائه‌شده در این پویش بود که به‌صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ۴۸۰ نفر از شهروندان در این رویداد از خدمات سنجش و مشاوره سلامت بهره‌مند شدند.

پویش قندشکن با مشارکت مرکز بهداشت، انجمن علمی دانشجویی تغذیه، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد و هیئت ورزش همگانی شهرستان یزد برگزار شد.

هدف از اجرای این پویش، افزایش آگاهی عمومی درباره عوامل خطر دیابت، تشویق شهروندان به انجام غربالگری و تأکید بر نقش تغذیه سالم، فعالیت بدنی و اصلاح سبک زندگی در پیشگیری و کنترل این بیماری است.