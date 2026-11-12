به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ عملیات مطالعات فیزیک زمین با استفاده از فناوری رادار نفوذی زمین (GPR) با هدف شناسایی وضعیت زیرسطحی و بررسی پی‌های مسجد امام (ره) اصفهان آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: این عملیات با هدف صیانت پیشگیرانه از مسجد جامع عباسی و شناخت دقیق‌تر وضعیت زیرسطحی این بنای تاریخی در بخش‌های مختلف آن آغاز شده است.

امیر کرم‌زاده افزود: در این مطالعات، شناسایی ساختار‌های مدفون، بررسی وضعیت پی و بستر زیرسطحی، ارزیابی ناهنجاری‌های احتمالی، شناخت ویژگی‌های زمین‌شناختی و سازه‌ای و همچنین شناسایی کانال‌ها و حفره‌های زیرزمینی دنبال می‌شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام (ره) (نقش‌جهان) نیز با اشاره به اهمیت این مطالعات در برنامه‌ریزی برای حفاظت و مرمت بنا گفت: استفاده از روش‌های غیرمخرب ژئوفیزیکی این امکان را فراهم می‌کند تا بدون مداخله فیزیکی در کالبد تاریخی مسجد، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت لایه‌های زیرسطحی به دست آید.

جواد رحمتی افزود: در کنار مطالعات ردار نفوذی زمین، در بخش‌های مختلف بنا گمانه‌زنی و کورگیری نیز انجام می‌شود تا نتایج به‌دست‌آمده از روش‌های غیرمخرب، به‌صورت میدانی راستی‌آزمایی و تکمیل شود.

وی ادامه داد: پس از پردازش و تحلیل داده‌ها و تطبیق آنها با یافته‌های حاصل از گمانه‌زنی و کورگیری، گزارش فنی و نقشه‌های تفسیری تهیه خواهد شد.

رحمتی گفت: نتایج این مطالعات مبنای تدوین برنامه‌های حفاظتی، آسیب‌شناسی و ارائه طرح‌های استحکام‌بخشی مسجد جامع عباسی، به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند میراث جهانی، قرار می‌گیرد.