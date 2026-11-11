میانگین بارش کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۰ آبان به ۲۷.۳ میلی‌متر رسید که ۵۳ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت است؛ با این حال، حوضه‌های آبریز شرقی همچنان با کم‌بارشی مواجه‌اند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد میانگین بارش از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ آبان، در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۷.۹ میلی‌متری، ۲۷.۳ میلی‌متر ثبت شده است.

این میزان در مقایسه با ۲.۱ میلی‌متر بارش در مدت مشابه سال گذشته نیز افزایش قابل توجهی دارد.

بر اساس این گزارش، در میان حوضه‌های آبریز درجه یک، حوضه دریاچه ارومیه با ۸۲.۴ میلی‌متر، دریای خزر با ۵۱.۵ میلی‌متر و خلیج فارس و دریای عمان با ۴۳.۷ میلی‌متر بارش، بیش از میانگین بلندمدت بارندگی دریافت کرده‌اند.

در مقابل، حوضه قره‌قوم با ۷.۷ میلی‌متر بارش در برابر نرمال ۱۳.۸ میلی‌متر و حوضه مرزی شرق با ۲.۸ میلی‌متر در برابر نرمال ۴ میلی‌متر، همچنان با کم‌بارشی روبه‌رو هستند.

در حوضه‌های درجه دو نیز بیشترین مقادیر بارش در حوضه کارون بزرگ با ۱۰۲.۱ میلی‌متر، مرزی غرب با ۸۵.۸ میلی‌متر و کرخه با ۶۱.۶ میلی‌متر ثبت شده است.

با وجود افزایش میانگین بارش کشور، پراکندگی نامتوازن بارندگی‌ها نشان می‌دهد بهبود آمار ملی به معنای بهبود وضعیت منابع آب در همه مناطق نیست و کمبود‌های انباشته منابع آبی، به‌ویژه در فلات مرکزی، همچنان پابرجاست.