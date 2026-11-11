شبکه تهران سیما علاوه بر رونمایی از برنامه جدید «رو به فردا» با محور نوآوری و فناوری، امشب در برنامه «تهران ۲۰» میزبان مسئولان و کارشناسان برای بررسی مسائل شهری و تحولات منطقه‌ای است.

مروری بر دو برنامه «رو به فردا» و «تهران ۲۰» در شبکه تهران

مروری بر دو برنامه «رو به فردا» و «تهران ۲۰» در شبکه تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «رو به فردا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی آرمین قاسم‌زاده و اجرای ماهان راسخ، در ۲۶ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای و با شعار «فردا را تو بساز» تولید شده است.

این برنامه که حاصل همکاری گروه اجتماعی شبکه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی است، از ۲۲ آبان‌ماه، جمعه‌ها حوالی ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود.

«رو به فردا» با بهره‌گیری از فضای کلاس‌های هوشمند و شیوه‌های نوین تصویربرداری، به‌دنبال ارائه تصویری از دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم و اتصال میان دانشجو، استاد و صنعت است.

همچنین در ادامه جدول پخش شبکه تهران، برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی، امشب، چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۲۰ با موضوعات متنوعی پخش می‌شود.

در میز «تهران، ایران، جهان»، احمد دستمالچیان (سفیر سابق ایران در لبنان) ضمن تحلیل وضعیت منطقه، به مناسبت سالروز شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم به جایگاه این شهید بزرگوار در صنایع موشکی می‌پردازد؛ و در میز «شهران» نیز عبدالمطهر محمدخانی (سخنگوی شهرداری تهران) درباره توسعه حمل‌ونقل عمومی، مدیریت بحران بارندگی و چالش‌های پاکبان‌ها گفت‌و‌گو خواهد کرد.