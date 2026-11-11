به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان پس از مشاهده کارنامه و در صورت قبولی در آزمون به نکات زیر توجه نمایند:

1- پذیرفته‌شدگان می‌توانند از طریق مراجعه به تارنمای رسمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران به نشانی: iranbma.com برای ثبت‌نام در مرحله دوم (ارزیابی شایستگی) مشاوران کسب و کار سال ۱۴۰۵ که به شکل حضوری برگزار خواهد شد، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ اقدام کنند.

2- قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای ثبت‌نام در مرحله دوم (ارزیابی شایستگی) بوده و قبول قطعی تلقی نمی‌گردد.

3- از مراجعه به دفتر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در تهران و استان‌ها جداً خودداری شود. هر گونه اطلاع‌رسانی منحصراً از طریق تارنمای رسمی و شبکه‌های اجتماعی انجمن صورت می‌گیرد.

4- پس از ثبت‌نام در مرحله دوم (ارزیابی شایستگی)، به منظور تعیین و اعلام زمان برگزاری به پذیرفته‌شدگان اطلاع‌رسانی می‌گردد.

5- اطلاعات کافی در خصوص نوع و نحوه برگزاری ارزیابی شایستگی مشاوران کسب و کار کشور از سوی انجمن به صورت رسمی اطلاع‌رسانی می‌گردد.

6- عدم ثبت‌نام در مرحله دوم (ارزیابی شایستگی) به معنی انصراف خواهد بود.

7- زمان ثبت‌نام در مرحله دوم (ارزیابی شایستگی) از تاریخ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ آغاز می‌شود و تا ۱۴۰۵/۱۰/۰۱ پایان خواهد یافت.

۸- شایستگی‌های مورد نظر برای ارزیابی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی صلاحیت حرفه‌ای مشاوران کسب و کار ایران، شامل: تصمیم‌گیری و حل مسئله، تفکر تحلیلی، ارتباط مؤثر، مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و نوآوری، تحلیل کسب و کار، تحلیل بازار و رقبا، طراحی مدل کسب و کار، تفکر و تحلیل مالی اولیه، تحلیل داده‌های مدیریتی، خواهد بود.