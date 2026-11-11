به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دیدار جمعی از اصحاب رسانه با خانواده شهید حسن طهرانی‌مقدم، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، اظهار کرد: در آستانه سالگرد شهادت شهید طهرانی‌مقدم و در هفته هوافضا، توفیق دیدار با خانواده این شهید بزرگوار و تجدید خاطره با شخصیت و مجاهدت‌های ایشان را داریم.

وی با اشاره به ابعاد راهبردی شخصیت شهید طهرانی‌مقدم افزود: این شهید دارای تفکری راهبردی و بلندمدت بود که امروز به یکی از سرچشمه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. این نگاه راهبردی، نگاهی تمام‌نشدنی و ماندگار است. چراکه به اندیشه یک انسان دوراندیش، یعنی حضرت امام خمینی (ره)، پیوند خورده است.

سخنگوی سپاه پاسداران با تأکید بر ضرورت معرفی و الگوسازی از شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی تصریح کرد: این تفکر، رویش‌های متعددی به دنبال دارد و ما وظیفه داریم چنین شخصیت‌هایی را بشناسیم، به نسل‌های آینده معرفی کنیم و از ابعاد مختلف زندگی و مجاهدت‌های آنان الگوسازی کنیم.

محبی با اشاره به جایگاه معنوی و شخصیتی شهید طهرانی‌مقدم بیان کرد: حتی پس از گذشت ۱۴ سال از شهادت وی، در میان همکارانش از وی به‌عنوان یک عارف بی‌ادعا یاد می‌شود. اینکه یک شخصیت نظامی با چنین ویژگی‌هایی به‌عنوان عارف توصیف شود، نشان‌دهنده جامعیت شخصیت و ابعاد معنوی این شهید بزرگوار است.

وی در پایان با اشاره به نقش شهید طهرانی‌مقدم در توسعه توانمندی‌های بومی دفاعی کشور گفت: تمام همت این شهید بر این بود که با تکیه بر توان، دانش و ظرفیت داخلی، خودمان تولیدکننده تجهیزات نظامی باشیم. امروز پس از گذشت سال‌ها، ثمرات این تلاش‌ها را در خودکفایی و بی‌نیازی کشور از تجهیزات نظامی مشاهده می‌کنیم؛ دستاورد بزرگی که بخش مهمی از آن مرهون مجاهدت‌ها و تلاش‌های ماندگار شهید حسن طهرانی‌مقدم است.