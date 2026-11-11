اعلام زمان نشست خبری قلعه‌نویی پیش از بازی با فلسطین

نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در آستانه دیدار مقابل فلسطین در مسابقات بین‌المللی بصره، فردا برگزار می شود.