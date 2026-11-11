اعلام زمان نشست خبری قلعهنویی پیش از بازی با فلسطین
نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در آستانه دیدار مقابل فلسطین در مسابقات بینالمللی بصره، فردا برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بر اساس برنامه اعلامشده کمیته برگزاری مسابقات بینالمللی بصره، نشستهای خبری سرمربیان چهار تیم شرکتکننده در این رقابتها، پنجشنبه ۲۱ آبان در سالن کنفرانس ورزشگاه بینالمللی بصره برگزار میشود.
بر این اساس، نشست خبری امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از ساعت ۱۴ تا ۱۴:۲۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
برنامه کامل نشستهای خبری سرمربیان چهار تیم به وقت ایران به شرح زیر است:
عراق: ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۲:۵۰
لبنان: ساعت ۱۳ تا ۱۳:۲۰
فلسطین: ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰
ایران: ساعت ۱۴ تا ۱۴:۲۰