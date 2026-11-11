حجت الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان قم با تاکید بر ضرورت شناخت مردم از عملکرد و تلاش‌ها و پیشرفت‌های شبانه روزی دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر افراد از حجم تلاش‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه اطلاع کافی ندارند در حالی که مجموعه بزرگی از اقدامات انجام می‌شود تا برق پایدار در اختیار مشترکان قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: مردم زمانی که چراغ خانه‌شان روشن است و برق مورد نیاز خود را بدون مشکل دریافت می‌کنند، شاید کمتر از حجم تلاش‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه اطلاع داشته باشند در حالی که مجموعه بزرگی از اقدامات فنی، عملیاتی و پشتیبانی در پشت صحنه انجام می‌شود تا برق پایدار و باکیفیت در اختیار مشترکان قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش بر ضرورت اطلاع‌رسانی و روایت صحیح اقدامات و پیشرفت‌های دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: باید کار‌هایی که برای مردم انجام می‌شود به زبان مناسب و قابل فهم برای جامعه روایت شود، زیرا اطلاع‌رسانی صحیح از اقدامات، علاوه بر آگاهی‌بخشی، می‌تواند موجب افزایش امید در جامعه شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها اظهار داشت: روابط عمومی‌ها باید ظرفیت‌های خود را برای معرفی خدمات، پیشرفت‌ها و تلاش‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی به‌کار گیرند و از ظرفیت صداوسیما، رسانه‌ها، شبکه‌های خبری، مساجد و دیگر بستر‌های ارتباطی برای انتقال این خدمات به مردم استفاده کنند.

روانبخش تصریح کرد: برنامه‌هایی با عنوان «راهیان پیشرفت» و «راویان پیشرفت» برای معرفی اقدامات و دستاورد‌های دستگاه‌های اجرایی ویژه مردم، نخبگان، مدیران مدارس، دانش‌آموزان، ائمه جماعات و گروه‌های مختلف اجتماعی طراحی شود.

وی با بیان اینکه بازدید‌های میدانی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که همراه با روایت دقیق و کارشناسی باشد، گفت: باید افرادی به‌عنوان راوی تربیت شوند تا بتوانند برای مردم توضیح دهند چه اقداماتی انجام شده، وضعیت گذشته چگونه بوده و چه تحولاتی در حال شکل‌گیری است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آشنایی مردم با تلاش‌های صورت‌گرفته می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر آنان را نیز فراهم کند، اظهار کرد: هنگامی که مردم از نزدیک ببینند برای تأمین خدماتی مانند برق چه حجم گسترده‌ای از تلاش و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، در زمینه صرفه‌جویی و استفاده صحیح از انرژی نیز همکاری بیشتری خواهند داشت.

روانبخش در ادامه با تقدیر از عملکرد مدیریت و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان، روحیه خدمت‌گزاری را یکی از ویژگی‌های مهم مدیریت این مجموعه دانست و گفت: مدیری که خود را خادم مردم بداند و با انگیزه برای حل مسائل و کمک به مردم پیش‌قدم شود، می‌تواند در مجموعه خود تحول ایجاد کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شرکت توزیع نیروی برق قم طی یک سال گذشته افزود: کار‌های بزرگی در این مجموعه انجام شده و بخش مهمی از این موفقیت‌ها حاصل کار جمعی، هماهنگی و تلاش یک تیم منسجم است.