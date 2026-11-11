معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: روستاییان و عشایر برای سهمیه آرد در «سامانه سیما» ثبت‌نام کنند تا حقی از آنها ضایع نشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید احسان عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در نشست شورای آرد و نان استان که با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، از تشکیل قرارگاهی در محل فرمانداری‌های استان برای ثبت‌نام سهمیه آرد خانوار‌های جامانده روستایی و عشایری خبر داد.

وی افزود: در هر فرمانداری قرارگاهی تشکیل می‌شود تا از زمان اعلام‌شده حداکثر استفاده شود و کسانی که تاکنون موفق به نام‌نویسی در سامانه سیما نشده‌اند، هرچه سریع‌تر ثبت‌نام کنند تا حقی از آنها ضایع نشود.

به گفته معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، عدم توزیع سهمیه آرد بر اساس سامانه تا ۲۴ آبان‌ماه سال جاری به معنای حذف سهمیه آرد است و قطعاً سهمیه ماه‌های بعدی آنها نیز حذف می‌شود که مشکلاتی در سهمیه کلی استان ایجاد می‌کند.

عسکری عنوان کرد: در گذشته برخی به‌ناحق از سه محل آرد یارانه‌ای دریافت می‌کردند که اکنون با اجرای این طرح، آرد را از یک محل دریافت می‌کنند.

معاون استاندار یادآور شد: در نحوه اجرای این طرح در سامانه، هر مشکلی که در حوزه فنی و نرم‌افزاری وجود داشته باشد و در استان قابل رفع نباشد، در مرکز کشور با هماهنگی دفتر معاونت اقتصادی وزارت کشور پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه اختلال یا اشکال فنی در سامانه باید توسط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بررسی و مورد توجه قرار گیرد.

معاون اقتصادی استانداری گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی متولی، از جمله شرکت غله، امور عشایر و تعاون روستایی که در ثبت مشخصات افراد در سامانه با مشکلی مواجه شدند، باید به استانداری گزارش دهند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

عسکری با بیان اینکه توزیع آرد باید شفاف، دقیق و به دور از هرگونه خطا، انحراف و تخلف و با سرعت پیش برود تا مردم روستا‌ها و عشایر به حق واقعی خود برسند، تأکید کرد: توزیع‌کنندگان آرد نیز اگر در کار آنها اشکال یا خللی وجود دارد، آن را اطلاع دهند.

معاون اقتصادی استانداری بر شفاف‌سازی نحوه توزیع آرد سهمیه روستاییان و عشایر استان تأکید کرد و گفت: هر جا خطایی باشد باید از آن جلوگیری شود و هر جا حقی نادیده گرفته شده باشد، باید پیگیری شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری نیز در ادامه این نشست گفت: ثبت‌نام جامعه عشایری و روستایی استان در طرح توزیع هوشمند سهمیه آرد (سامانه سیما) کامل نشده و این موضوع برای اختصاص و توزیع سهمیه آنها و حتی سهمیه اختصاصی آرد استان مشکلاتی ایجاد کرده است.

نادیا صداقت بر بارگذاری اطلاعات سرانه هر فرد و خانوار بر اساس جامعه روستایی و عشایری در این سامانه تأکید کرد و افزود: جاماندگان با مراجعه به قرارگاه تشکیل‌شده در فرمانداری‌ها سریعاً نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه آرد روستاییان و عشایر بدون سامانه سیما تأمین و توزیع نمی‌شود، ادامه داد: سرپرست خانوار‌ها و افراد تحت تکفل آنها برای دریافت سهمیه آرد باید در سامانه سیما ثبت‌نام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری عنوان کرد: اجرای این طرح نو و ملی کاملاً الزامی و در راستای عدالت در توزیع آرد بین جامعه روستایی و عشایری است و کسانی که در سامانه ثبت‌نام نکنند، قطعاً آرد به آنها تعلق نمی‌گیرد و از میزان سهمیه آرد استان حذف می‌شوند.

وی اضافه کرد: به منظور اینکه فرآیند توزیع آرد به‌طور هوشمند، شفاف، عادلانه و قابل نظارت و رصد باشد و جلوی انحرافات گرفته شود، سامانه یکپارچه مدیریت آرد یا «سیما» طراحی و به اجرا درآمده است.

صداقت ادامه داد: برای اختصاص سهمیه آرد باید اطلاعات هویتی سرپرست خانوار همراه با یک شماره کارت بانکی فعال، تعداد افراد تحت تکفل و آدرس محل سکونت در سامانه سیما ثبت‌نام شود.

وی اضافه کرد: سهمیه آرد ماهانه برای هر نفر روستایی ۸ کیلوگرم و هر نفر عشایری ۱۲ کیلوگرم اعلام شده است.

صداقت گفت: سامانه سیما مبنای عملکرد توزیع آرد و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است و برای در نظر گرفتن سهمیه همیشگی آرد استان، مبنایی واقعی خواهد بود.