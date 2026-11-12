استاندار گلستان، در جلسه بررسی مطالعات کریدور گردشگری غرب به شرق، بر نقش کلیدی بخش گردشگری در کنار کشاورزی نوین، تجارت و سلامت، به‌عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد استان، خواستار تبدیل ظرفیت‌های طبیعی و موقعیت راهبردی گلستان به فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق توسعه گردشگری و اجرای سریع پروژه‌های شناسایی‌شده شد.

طهماسبی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد استان، از پیوند‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و مرزی با کشور‌های آسیای مرکزی به‌عنوان دارایی‌های راهیردی برای توسعه گردشگری یاد کرد.

در این نشست، گزارش‌های کارشناسی از شناسایی ۶۲۷ نقطه در یک محدوده تقریبی ۴۰ کیلومتری در حاشیه جاده اصلی گلستان برای اجرای طرح‌های گردشگری ارائه شد که استاندار با اشاره به این حجم از پتانسیل، خواستار حرکت از مرحله برنامه‌ریزی به اجرا شد.