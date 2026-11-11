به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم استقبال و وداع با این شهید والامقام با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در آستان مقدس امامزاده سید غیاث‌الدین مهریز برگزار شد.

مردم شهیدپرور مهریز در این مراسم با استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، در فضایی معنوی به عزاداری و سوگواری پرداختند و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.