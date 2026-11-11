فرمانده انتظامی شهرستان رباط‌کریم از دستگیری کلاهبرداری که با پوشش نماینده فروش، مبلغ ۴ میلیارد تومان از شهروندان در روستای منجیل‌آباد کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضابابا علی گفت: درپی شکایت چند شهروند درباره کلاهبرداری با پوشش نماینده فروش در روستای منجیل آباد پیگیری موضوع در دستور کار عوامل کلانتری ۱۵ منجیل آباد قرار گرفت.

وی افزود: براساس تحقیقات ماموران مشخص شد متهم در محدوده روستای منجیل آباد با سوء استفاده از غفلت و اعتماد شهروندان به مغازه یا کارگاه آنان مراجعه و پس از اخذ بیعانه در قبال سفارش کالا، فرار می‌کرد.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم بیان کرد: ماموران انتظامی با اقدامات فنی و اطلاعاتی، کلاهبردار را شناسائی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ رضابابا علی بابیان اینکه متهم در بازجویی‌های پلیس به ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در قالب ۵۰۰ تراکنش ۸۰ میلیون ریالی اعتراف کرد افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی بیشتر تحویل مرجع قضائی شد.