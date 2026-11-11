رئیس سازمان مدیریت بحران تهران از تکمیل شبکه شتاب‌نگاری و پیشرفت سامانه هشدار سریع زلزله با همکاری مراکز علمی و پژوهشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با اشاره به جایگاه زلزله در میان مخاطرات پایتخت گفت: در فهرست ۵۶ مخاطره اولویت‌دار شهر تهران، زلزله همچنان با فاصله معناداری در صدر قرار دارد و باید همواره با نگاه جدی و مسئولانه با این تهدید مواجه شویم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه پایش فعالیت‌های لرزه‌ای تصریح کرد: مدیریت بحران تهران با هدف حمایت از مأموریت‌های قانونی مراکز تخصصی مسئول در حوزه پایش و هشدار لرزه‌ای، همکاری گسترده‌ای را با مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله آغاز کرده است.

نصیری با اشاره به راه‌اندازی شبکه لرزه‌نگاری درون‌گمانه‌ای تهران ادامه داد: در این طرح، پنج گمانه به عمق ۵۰ متر در نقاط مختلف پیرامونی شهر و یک گمانه به عمق ۱۰۰ متر در پارک نهج‌البلاغه احداث و تجهیزات لرزه‌نگاری در آنها نصب شد. این زیرساخت در کنار شبکه لرزه‌نگاری سطحی، توان پایش و ثبت فعالیت‌های لرزه‌ای شهر را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

وی افزود: پس از توسعه این شبکه، ۵۸۹ رخداد لرزه‌ای شامل زمین‌لرزه‌ها، پس‌لرزه‌ها و ریزلرزه‌ها ثبت شده است که بسیاری از آنها پیش از این به دلیل محدودیت دقت تجهیزات، ثبت یا به‌درستی شناسایی نمی‌شدند. از این تعداد، ۴۴ رخداد در محدوده شهر تهران ثبت شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: افزایش دقت تجهیزات موجب شده شناخت دقیق‌تری از فعالیت گسل‌های پیرامون و محدوده شهری تهران به دست آوریم و برخی برداشت‌های پیشین درباره غیرفعال بودن بعضی پهنه‌ها نیز نیازمند بازنگری شود. این اطلاعات ارزشمند می‌تواند مبنای مطالعات دقیق‌تر درباره رفتار لرزه‌ای شهر قرار گیرد.

نصیری از پیشرفت پروژه سامانه هشدار سریع زلزله خبر داد و تصریح کرد: با تکمیل بخش شتاب‌نگاری، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این سامانه تحویل شده و اکنون مراحل راستی‌آزمایی و تأیید علمی آن در حال انجام است.