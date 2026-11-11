دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دانش تربیت، سواد تربیتی و مهارت تربیتی را سه مؤلفه مکمل در فرآیند تربیت معرفی کرد و گفت: برخورداری از دانش تربیت به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید توانایی به‌کارگیری این دانش در رفتار و کنش تربیتی نیز وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح ابعاد حکمرانی در حوزه تعلیم و تربیت کودک، بر تدوین سند سیاستی مستقل، تبیین نظریه اسلامی تربیت کودک و تقویت مبانی علمی و اجرایی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاکید کرد و گفت: تربیت کودک باید با هدف شکوفاسازی استعداد‌های الهی و پرورش نسلی برخوردار از عقلانیت، توحید، فضیلت‌های اخلاقی و احساس مسئولیت اجتماعی دنبال شود.

عبدالحسین خسروپناه در نشست هیئت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و قدردانی از وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس سازمان و مجموعه همکاران آن، اقدامات انجام‌شده در این سازمان را قابل توجه دانست و گفت: تلاش‌های صورت‌گرفته موجب شده است سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از شرایط ابهام گذشته عبور کند و در مسیر فعالیت، رشد و پیشرفت قرار گیرد.

وی با اشاره به تعامل سازنده میان ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، سه محور اساسی را برای توسعه و ارتقای فعالیت‌های این مجموعه مطرح کرد.

حکمرانی کودک با پنج مؤلفه اساسی دنبال می‌شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نخستین محور را توجه به حکمرانی در حوزه تعلیم و تربیت کودک دانست و اظهار کرد: حکمرانی در این حوزه پنج مؤلفه اصلی شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، ارائه خدمات عمومی و نظارت و ارزیابی دارد که باید به‌صورت هماهنگ و مکمل یکدیگر دنبال شوند.

خسروپناه با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه تنظیم‌گری، بازنگری اساسنامه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف را از جمله گام‌های انجام‌شده برشمرد و افزود: در زمینه ساختارسازی، راهبری و گفتمان‌سازی نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفته و سازمان توانسته است در هدایت فعالیت‌های این حوزه نقش مؤثری ایفا کند.

وی توسعه خدمات عمومی، تسهیل‌گری در ارائه خدمات تربیتی و تقویت سازوکار‌های نظارت و ارزیابی را از دیگر ابعاد حکمرانی کودک عنوان کرد و رسیدگی به موضوع نشان اعتماد و نظارت بر عملکرد مراکز و فعالیت‌های تربیتی را از جمله موضوعات مهم این عرصه دانست.

تدوین سند سیاستی تعلیم و تربیت کودک در دستور کار قرار گیرد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین محور را تدوین سند سیاستی مستقل برای تعلیم و تربیت کودک عنوان کرد و گفت: لازم است سندی مشخص و جامع داشته باشیم که سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و مبانی تعلیم و تربیت کودک را به‌صورت روشن تبیین کند. هرچند در سند بنیادین آموزش‌وپرورش به این موضوع پرداخته شده، اما تدوین سندی مستقل می‌تواند مسیر حرکت این حوزه را دقیق‌تر مشخص کند.

شکوفاسازی استعداد‌های کودک؛ هدف اصلی تربیت اسلامی

خسروپناه در تشریح سومین محور، تبیین نظریه اسلامی تعلیم و تربیت کودک را ضروری دانست و اظهار کرد: در کنار اقدامات اجرایی و ساختار‌های حکمرانی، باید نظریه تربیتی روشنی داشته باشیم و مشخص کنیم که از منظر اسلام، کودک چگونه تعریف می‌شود و هدف از تربیت او چیست.

وی با اشاره به مبانی اسلامی تربیت افزود: کودک انسانی برخوردار از فطرت الهی است و رسالت تربیت، شکوفاسازی استعداد‌های او برای رسیدن به حیات حکیمانه است. حیات حکیمانه نیز بر سه مؤلفه عقلانیت، توحید و فضیلت‌های اخلاقی استوار است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باید کودکانی تربیت کنیم که از عقلانیت و تفکر برخوردار باشند، نگاه توحیدی داشته باشند و فضیلت‌هایی همچون عدالت‌گرایی، صداقت، امانت‌داری و محبت در وجودشان تقویت شود. همچنین احساس مسئولیت و خدمت به مردم باید از دوران کودکی در وجود آنان نهادینه شود تا در آینده نسبت به جامعه و کشور خود مسئولیت‌پذیر باشند.

خسروپناه با اشاره به روش‌های تربیتی متناسب با این رویکرد، الگوسازی، گفت‌وگومحوری، بازی، تجربه، تشویق و تقویت رفتار‌های مثبت و مسئولیت‌سپاری را از جمله روش‌های مؤثر در تربیت کودک برشمرد.

توجه به تربیت رسانه‌ای و فناوری‌های نوین از دوران کودکی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دانش تربیت، سواد تربیتی و مهارت تربیتی را سه مؤلفه مکمل در فرایند تربیت معرفی کرد و گفت: برخورداری از دانش تربیت به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید توانایی به‌کارگیری این دانش در رفتار و کنش تربیتی نیز وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه این سه مؤلفه در محیط حقیقی و مجازی افزود: کودکان در آینده ارتباط گسترده‌ای با فضای مجازی و فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، خواهند داشت؛ بنابراین باید از دوران کودکی زمینه شکل‌گیری دانش، سواد و مهارت لازم برای مواجهه آگاهانه و صحیح با این فضا‌ها فراهم شود.

خسروپناه با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، بر تقویت هم‌زمان ابعاد اجرایی و نظری این مجموعه تاکید کرد و گفت: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دو بال اساسی دارد؛ یک بال، حکمرانی و فعالیت‌های اجرایی و بال دیگر، مبانی نظری و علمی است. تقویت هم‌زمان این دو بال می‌تواند زمینه تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان در حوزه تعلیم و تربیت کودک را فراهم کند.