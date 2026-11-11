بخش سنگ شکن (اولین دستگاه سنگ شکن بخش دولتی استان) و بخش چشم بیمارستان ولایت قزوین، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و با همت خیران سلامت، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسم افتتاح این دو بخش، قافله باشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: بخش سنگ شکن ظرفیت پذیرش ده بیمار در روز را دارد و امکان افزایش خدمت نیز وجود دارد.

وی افزود: خدمات این بخش با تعرفه دولتی ارائه می شود و با افتتاح آن، مشکلات حوزه درمان بیماری های کلیوی مرتفع می شود.

بر اساس این گزارش، مصطفی علیجانی خیر سلامت، دستگاه سنگ شکن را به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان خریداری کرد و محمدحسین پروین نیا خیر سلامت دیگر، بهسازی بخش را با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان انجام داد.

بخش چشم؛ ۱۰ تخت و یک تخت ایزوله برای پیوند قرنیه

بخش چشم بیمارستان ولایت نیز به همت خیر سلامت به بهره برداری رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این باره گفت: این بخش ده تخت دارد و یک تخت ایزوله نیز برای پیوند قرنیه در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، مردم برای اولین بار می توانند از خدمات جراحی چشم پزشکی با تعرفه دولتی بهره مند شوند؛ این بخش به دستگاه های بسیار پیشرفته تجهیز شده و تمام چرخه و زنجیره درمانهای چشم پزشکی در همین بخش انجام می شود.

پوران سعیدنیا خیر نیز برای بهسازی و نوسازی این بخش بالغ بر ۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

بیمارستان ولایت قزوین ۳۱۳ تخت دارد و خدمات تخصصی و فوقتخصصی از جمله گوارش، اورولوژی، داخلی و قلب در آن ارائه می شود.