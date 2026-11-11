نشست مشترک رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رئیس و معاونان دیوان محاسبات برگزار شد و دو طرف بر استقرار نظام نظارتی پیش‌دستانه و هم‌افزایی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست مشترک با رئیس و معاونان دیوان محاسبات گفت: در حال حاضر ۲۷ پایگاه داده محوری در کشور وجود دارد، اما بهره‌برداری دستگاه‌های نظارتی از آنها سهم ناچیزی است.

آقای جهانگیر افزود: اختلاف آمار میان سازمان ثبت، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و سامانه سماب درباره تعریف شرکت‌های دولتی، می‌تواند زمینه فساد و عدم نظارت کافی را فراهم کند.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در دنیای پیچیده امروزی، روش‌های سنتی نظارت کارایی لازم را ندارند و باید نظامی فوری و پیشگیرانه مستقر شود.

جهانگیر تأکید کرد: کشور در میان یک جنگ پنهان اقتصادی است و دستگاه‌های نظارتی باید پیش از وقوع جرم و تخلف، آن را شناسایی و رصد کنند.

رئیس سازمان بازرسی افزود: این سازمان به‌صورت روزانه وضعیت کالا‌های اساسی و موانع تولید و واردات را رصد می‌کند و هشدار‌های لازم را به دولت ابلاغ می‌کند.

در ادامه، آقای دستغیب، رئیس دیوان محاسبات بر همکاری نزدیک دو دستگاه تأکید کرد و با اشاره به ورود‌های موازی و متعدد دستگاه‌های نظارتی به بخش‌های اجرایی، خواستار تدوین نقشه راه برای تبادل اطلاعات شد.

رئیس دیوان محاسبات افزود: با هم‌افزایی دو دستگاه می‌توان از ورود‌های مکرر به دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرد و تیم‌های نظارتی مشترکی تشکیل داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی، حاکم شرع دیوان محاسبات نیز با اشاره به اینکه اختیارات دیوان فراتر از نظارت بر بودجه است، تصریح کرد: سازمان بازرسی باید موارد تضییع بیت‌المال ناشی از قصور را به دیوان گزارش دهد و دیوان نیز موارد خلاف قانون را برای پیگیری قضایی به سازمان بازرسی ارجاع دهد.