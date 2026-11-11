بمناسبت ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره ۲۴ شهید کتابخوان دبستان شجره طیبه میناب، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کتابخانه‌های هرمزگان در نشست خبری در بندرعباس گفت: بیست دانش آموز، ۳ معلم و یکی از والدین شهید حمله تروریستی آمریکا به دبستان شجره طیبه میناب، از اعضای فعال کتابخانه‌های هرمزگان بودند.

انوشیروان پیشدار افزود: برای گرامی داشت خاطره این شهدای فرهنگ دوست و کتابخوان، یادمانی هم ۲۴ آبان در آغاز هفته کتاب و کتابخوانی در شهر میناب، رونمایی می‌شود.

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وی گفت: یک دستگاه خودرو نیز بعنوان کتابخانه سیار تجهیز شده است که با استقرار در مناطقی مانند گلزار شهدای میناب و برخی محله ها، به دانش آموزان بازمانده دبستان شجره طیبه میناب، خانواده‌های شهدا و دوستداران کتاب، خدمات ارائه می‌دهد.

مدیرکل کتابخانه‌های هرمزگان گفت: در بندرعباس نیز این طرح از روز شنبه اجرا می‌شود و کتابخانه سیار به محله‌هایی از جمله شهرک پیامبر اعظم اعزام می‌شود تا دسترسی خانواده‌ها و به ویژه دانش آموزان به کتاب، آسان و رایگان شود.

انوشیروان پیشدار افزود: هرمزگانی‌ها در شش ماهه نخست امسال حدود ۱۲۸ هزار جلد کتاب امانت گرفته‌اند.