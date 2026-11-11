باند جنوبی تونل نیایش و پل صدر مسدود میشود؛ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: تونل نیایش و پل صدر در مسیر غرب به شرق، به دلیل عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، از ساعت ۲۴ روز ۲۰ آبان تا ۵ صبح روز بعد مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، تونل نیایش و پل صدر مسیر غرب به شرق، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود می شود.
مسیر جایگزین باند جنوبی تونل نیایش و پل صدر: بزرگراه حکیم به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت شرق تعیین شده است.