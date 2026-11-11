باند جنوبی تونل نیایش و پل صدر مسدود می‌شود؛ ۲۰ آبان ۱۴۰۵

شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: تونل نیایش و پل صدر در مسیر غرب به شرق، به دلیل عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، از ساعت ۲۴ روز ۲۰ آبان تا ۵ صبح روز بعد مسدود می‌شود.