یک واحد آرایشگاه زنانه در شهرستان ابرکوه به دلیل انجام اقدامات پزشکی خارج از حدود صلاحیت و مجوز‌های قانونی، با دستور مقام قضایی مهر وموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، این واحد صنفی پس از بازرسی کارشناسان واحد نظارت بر درمان و احراز تخلف، با دستور مقام قضایی مهر وموم شد.

این اقدام در راستای صیانت از سلامت شهروندان، پیشگیری از مداخلات پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز انجام شده است.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابرکوه با تأکید بر تداوم نظارت‌ها و برخورد قانونی با متخلفان، از شهروندان خواست برای دریافت خدمات پزشکی و درمانی به مراکز مجاز و افراد دارای صلاحیت مراجعه کنند.

شهروندان می‌توانند تخلفات بهداشتی و درمانی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.