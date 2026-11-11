به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، برداشت به از باغ‌های شهربابک آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۸ تا ۱۰ هزار تن از این محصول در شهرستان تولید و روانه بازار شود.

سطح زیر کشت به در شهربابک حدود ۶۰۰ هکتار است و با متوسط عملکرد ۱۲ تا ۱۵ تن در هر هکتار، پیش‌بینی برداشت ۸ تا ۱۰ هزار تن محصول در سال جاری وجود دارد.

کیفیت بالای به شهربابک موجب شده خریدارانی از استان‌های اصفهان، یزد و تهران هر سال برای خرید این محصول به شهرستان مراجعه کنند.

قطعی موتورپمپ‌های کشاورزی، نبود سردخانه و پایین بودن قیمت خرید محصول از مهم‌ترین مشکلات باغداران است؛ به‌ویژه نبود سردخانه که امکان نگهداری محصول و عرضه آن در زمان مناسب را محدود می‌کند.

برداشت به در شهربابک از ابتدای آبان آغاز شده و تا نیمه آذر ادامه دارد.