سوگواره «فدائیان ولایت از زهرا تا زهرا» به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت شهیده زهرا حداد عادل، همسر رهبر معظم انقلاب، فردا با سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل در اراک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نام بانوان شهید جنگ رمضان تا همیشه در حافظه تاریخی این سرزمین باقی خواهد ماند؛ زنانی که اگرچه پر کشیدند، اما خونشان روایتگر حقیقتی است که در سخت‌ترین روز‌های تاریخ، با عزت و سربلندی ایستاده‌اند.

سوگواره «فدائیان ولایت از زهرا تا زهرا» به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و بزرگداشت شهیده زهرا حداد عادل، همسر رهبر معظم انقلاب، فردا در اراک برگزار می‌شود. در این مراسم، دکتر غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنرانی خواهد کرد.