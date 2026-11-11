به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در این مراسم معنوی که با حضور جمع زیادی از کارکنان و تعدادی از خانواده‌های آنان برگزار شد، حاضران ضمن اقامه نماز جماعت، در سوگ شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری و سوگواری پرداختند.

در این آیین، کربلایی حمیدرضا فاریابی با مداحی و روضه‌خوانی در رثای حضرت زهرا (س)، فضای مراسم را آکنده از شور و حال معنوی و ارادت به خاندان عصمت و طهارت کرد.

همچنین پس از برگزاری مراسم، پیکر مطهر این شهید گمنام با همراهی و مشایعت کارکنان، در بخش‌هایی از محوطه اداری و استودیو‌های صدا و سیما تشییع شد و آنها با حضور در کنار این شهید والامقام، ارادت و احترام خود را به مقام شامخ شهدا ابراز کردند.

میزبانی از این شهید گمنام، فرصتی برای تجدید میثاق کارکنان رسانه استانی با آرمان‌های شهدا و یادآوری فرهنگ ایثار، فداکاری و پاسداشت ارزش‌های والای انقلاب اسلامی بود.