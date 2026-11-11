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فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از کشف ۴۸۰ قوطی روغن خودرو احتکاری به ارزش ۷۸ میلیارد ریال که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبحزاهدی گفت: مأموران انتظامی پاسگاه دیوشل لنگرود در جریان بازدید از یک انبار در شهرستان لنگرود، با تخلف متصدی انبار در زمینه ثبت نکردن محل نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها و نگهداری غیرمجاز روغن خودرو مواجه شدند.
وی افزود: در بازرسی از این انبار، ۴۸۰ قوطی روغن خودرو ثبت نشده کشف شد که با دستور قضائی توقیف و این انبار مُهر و موم شد.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با اشاره به برخورد قانونی با متصدی ۵۴ ساله این انبار، ارزش اقلام کشفشده را ۷۸ میلیارد ریال اعلام کرد.