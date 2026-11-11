به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی گفت: مأموران انتظامی پاسگاه دیوشل لنگرود در جریان بازدید از یک انبار در شهرستان لنگرود، با تخلف متصدی انبار در زمینه ثبت نکردن محل نگهداری کالا در سامانه جامع انبار‌ها و نگهداری غیرمجاز روغن خودرو مواجه شدند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار، ۴۸۰ قوطی روغن خودرو ثبت نشده کشف شد که با دستور قضائی توقیف و این انبار مُهر و موم شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با اشاره به برخورد قانونی با متصدی ۵۴ ساله این انبار، ارزش اقلام کشف‌شده را ۷۸ میلیارد ریال اعلام کرد.