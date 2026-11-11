رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ایران از پیشنهاد کشورمان برای ایجاد دپارتمان تخصصی اخلاق هوش مصنوعی در ساختار سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی (WAICO) خبر داد؛ پیشنهادی که به گفته وی با استقبال چند کشور عضو نیز مواجه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ایران، در حاشیه نخستین اجلاس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی در پکن، گفت: این سازمان با ابتکار چین و با هدف تبدیل هوش مصنوعی به یک خیر عمومی، کمک به توسعه کشور‌ها و کاهش شکاف میان شمال و جنوب جهانی شکل گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری چهار نشست تخصصی در حاشیه اجلاس برای بررسی اسناد اصلی سازمان، از جمله ساختار شورای سازمان، دبیرخانه و مقررات و رویه‌های مالی، افزود: ایران در هر چهار نشست حضور فعال داشت و پیشنهاد‌های متعددی در بخش‌های مختلف اسناد ارائه کرد که به دلیل نهایی نشدن متن اسناد، هنوز امکان اعلام جزئیات آنها وجود ندارد.

فاطمی‌زاده با تأکید بر ظرفیت‌های مکمل کشور‌های عضو در حوزه هوش مصنوعی گفت: چین در برخی حوزه‌های فناورانه از توانمندی بالایی برخوردار است و ایران نیز از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، دانش نظری و زمینه‌های گسترده کاربرد هوش مصنوعی برخوردار است. هدف ما شناسایی ظرفیت‌های مشترک و ایجاد همکاری‌های مکمل است تا منافع این فناوری در انحصار یک یا دو کشور قرار نگیرد و همه کشورها، به‌ویژه کشور‌های درحال‌توسعه، از مزایای آن بهره‌مند شوند.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ایران با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان توسعه فناوری و ملاحظات اخلاقی افزود: هوش مصنوعی مانند دیگر فناوری‌های پیشرفته می‌تواند کاربرد‌های دوگانه داشته باشد؛ بنابراین باید هم‌زمان به توسعه و پیشرفت فناوری و همچنین اخلاق و نحوه به‌کارگیری آن توجه کرد و هیچ‌یک نباید مانع پیشرفت دیگری شود.

وی تصریح کرد: یکی از پیشنهاد‌های ایران در جریان بررسی اسناد، اضافه شدن دپارتمان تخصصی اخلاق هوش مصنوعی به ساختار این سازمان بود که با استقبال چند کشور مواجه شد.

فاطمی‌زاده همچنین ابراز امیدواری کرد نخستین اجلاس رسمی و نشست شورای اصلی سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی ماه آینده برگزار شود.