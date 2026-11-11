مدیرکل راه و شهرسازی استان قم از آغاز تحویل موقت واحد‌ها در همه سایت‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: در سایت‌های ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی، پرنیان، قنوات و جعفرآباد، فرآیند تحویل موقت واحد‌های مسکونی به متقاضیانی که مراحل لازم را طی کرده‌اند، آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل راه و شهرسازی استان در جلسه شورای مسکن استان که در مجموعه شهرک‌های مسکونی پرنیان به عنوان بزرگترین مجموعه شهرک‌های مسکونی دولتی کشور برگزار شد، با اشاره به مصوبات این جلسه اظهار داشت: در ادامه جلسات ماهانه و منظم شورای مسکن استان، نشست امروز به بررسی آخرین روند پیشرفت طرح‌ها و تحولات صورت‌گرفته نسبت به جلسه قبل اختصاص یافت.

حسین زنجیرانی فراهانی یکی از مهم‌ترین اتفاقات اخیر را آغاز تحویل موقت واحد‌ها در همه سایت‌های نهضت ملی مسکن استان عنوان کرد و افزود: پس از سایت ۵۶۰ هکتار شهید رئیسی، هم‌اکنون در سایت‌های پرنیان، قنوات و جعفرآباد نیز برای متقاضیانی که مراحل دریافت کارت قسط، پرداخت چک‌های آماده‌سازی و امور محضری را تکمیل کرده‌اند، فرآیند تحویل موقت واحد‌های مسکونی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز در همه طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان قم، واحد‌ها آماده تحویل به متقاضیانی است که این فرآیند را طی کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه به حمایت‌های مالی انجام‌شده اشاره کرد و گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن، بیش از ۲ همت تسهیلات حمایتی (به ازای هر متقاضی حدود ۲۰۰ میلیون تومان) برای متقاضیانی که با کسری آورده مواجه بودند، پرداخت شد؛ این مبلغ به همراه وام‌های تخصیصی، از طریق سامانه «تم» و با عاملیت بانک مسکن به حساب متقاضیان واریز شد.

زنجیرانی فراهانی پیرامون تامین زیرساخت‌های سایت شهید رئیسی نیز تصریح کرد: در خصوص انشعابات برق و گاز، تأکید ویژه‌ای صورت گرفت تا این انشعابات همزمان با روند ساخت‌وساز تکمیل شده و به اداره‌کل راه و شهرسازی یا متقاضیان تحویل داده شود تا شرایط سکونت‌پذیری در این سایت هرچه سریع‌تر فراهم گردد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان همچنین در خصوص مباحث مطرح شده در سومین جلسه ستاد بازآفرینی استان گفت: یکی از دستاورد‌های ارزشمند در این حوزه، تعیین‌تکلیف و تحویل تمامی طرحهای نیمه‌تمام سال‌های گذشته به دستگاه‌های متولی است.

وی در ادامه به مهمترین طرح‌های واگذار شده اشاره کرد و افزود: از جمله این طرح‌ها می‌توان به مدرسه «ناصر شهری» و «کلانتری ۱۳» اشاره کرد که به‌عنوان آخرین طرح‌های نیمه‌تمام باقی‌مانده از سال‌های گذشته با تلاش‌های صورت‌گرفته تکمیل و به دستگاه‌های مربوطه تحویل داده شدند.