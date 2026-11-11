استان فارس با اجرای پنج طرح بزرگ در حوزه دام و طیور، ظرفیت اشتغال‌زایی هزار و ۷۸۴ نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌کند.

اجرای پنج طرح بزرگ دام و طیور در فارس با ظرفیت اشتغال‌زایی نزدیک به ۱۸۰۰ نفر

اجرای پنج طرح بزرگ دام و طیور در فارس با ظرفیت اشتغال‌زایی نزدیک به ۱۸۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این استان با اجرای پنج طرح بزرگ در حوزه دام و طیور، ظرفیت اشتغال‌زایی یک‌هزار و ۷۸۴ نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌کند.

احد بهجت حقیقی افز.د: این اقدامات با هدف توسعه زیرساخت‌های تولیدی، افزایش تولید محصولات پروتئینی و تقویت امنیت غذایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: از مجموع پنج طرح بزرگ در دست اجرا، یک طرح در حوزه پرورش مرغ گوشتی و چهار طرح دیگر در زمینه تولید شیر و گوشت تعریف شده است که با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت تولیدی بخش دام و طیور استان به‌طور قابل توجهی توسعه می‌یابد.

بهجت حقیقی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های دامپروری و مرغداری از محورهای مهم رشد اقتصادی بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر افزایش تولید داخلی محصولات پروتئینی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت زنجیره تأمین مواد غذایی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه بخش دام و طیور نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی جامعه دارد، افزود: افزایش ظرفیت تولید شیر، گوشت و گوشت مرغ و ارتقای بهره‌وری واحدهای تولیدی، از ضرورت‌های توسعه پایدار این بخش است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند جایگاه استان فارس را در تولید محصولات پروتئینی بیش از پیش تقویت کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان اظهار کرد: فراهم‌سازی زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش‌روی طرح‌های تولیدی از اولویت‌های این سازمان است.

بهره‌برداری از این طرح‌ها، افزون بر ایجاد اشتغال بالا، موجب ارتقای توان تولیدی استان و تقویت نقش فارس در تأمین پایدار نیازهای غذایی کشور می‌شود.