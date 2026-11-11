نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک تخصصی تولید بذر سبزی و صیفی کشور در مزرعه فدک اراک خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف تأمین بذر‌های راهبردی، توسعه تولید نشاء و ایجاد فرصت‌های صادراتی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نادر قلی ابراهیمی در حاشیه بازدید از مزرعه فدک با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه برای تولید ۵۰ درصد بذر مورد نیاز سبزی و صیفی در داخل کشور اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با محوریت شرکت شهرک‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی لازم را برای ایجاد این مجموعه تخصصی انجام داده است.

وی افزود: پس از برگزاری نشست‌های متعدد با سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مقرر شد مرکز اصلی این شهرک در اراک و در مزرعه فدک ایجاد شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه گفت: شهرک آینده، زنجیره کاملی از تولید انواع بذر سبزی و صیفی، تولید نشاء و اندام‌های تکثیری را در بر می‌گیرد و با رویکردی تخصصی و فناورانه و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت خواهد کرد.

ابراهیمی افزود: بهره‌گیری از توان علمی و تجربه دانشمندان و متخصصان بخش کشاورزی در این مجموعه، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه صادرات بذر، نشاء و محصولات سبزی و صیفی را نیز فراهم می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد راه‌اندازی این شهرک، زمینه‌ساز تحول در تولید بذر‌های راهبردی، تقویت امنیت غذایی و توسعه ظرفیت‌های کشاورزی استان مرکزی و کشور باشد.