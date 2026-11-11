همزمان با ایام فاطمیه آیین وداع و تشییع شش شهید گمنام در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

آیین وداع و تشییع شهدای گمنام در استان چهارمحال و بختیاری

آیین وداع و تشییع شهدای گمنام در استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان افزود: پیکر سه تن از این یادگاران خوشنام دفاع مقدس در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مصلی شهرکرد، دانشگاه فرهنگیان شهرکرد و صحن امامزاده دستگرد تشییع و خاکسپاری می‌شود.

سرهنگ ترکی افزود: مراسم وداع این شهدا از میدان بسیج تا مصلی امام خمینی در شهرکرد برگزار خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به حضور سه شهید دیگر در استان افزود: این شهدا میهمان مردم چهارمحال و بختیاری خواهند بود.