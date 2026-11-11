مدیر هماهنگی و ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر ضرورت مدیریت بقایای گیاهی برنج گفت: آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی علاوه بر هدررفت سرمایه، موجب آلودگی هوا، تخریب خاک و تهدید محیط زیست می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد حسنی‌نسب با اشاره به ارزش اقتصادی بقایای گیاهی گفت: این بقایا که حاصل صرف هزینه و تلاش کشاورزان است، نقش مهمی در اصلاح خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی و تأمین بخشی از علوفه دام دارند.

وی افزود: بقایای برنج همچنین قابلیت تبدیل به محصولات ارزشمندی مانند بیوچار، کاغذ و کمپوست را دارند و می‌توان با مدیریت صحیح آنها، زمینه ایجاد ارزش افزوده و ثروت‌آفرینی را فراهم کرد.

مدیر هماهنگی و ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، حفظ بقایای گیاهی و خودداری از سوزاندن آنها را مسئولیتی شرعی، اخلاقی و قانونی دانست و گفت: این اقدام در راستای حفاظت از خاک برای نسل‌های آینده، ارتقای امنیت غذایی، کاهش آلودگی هوا و حفظ ریزجانداران مفید خاک ضروری است.

حسنی‌نسب با اشاره به قوانین مرتبط با پیشگیری از آتش‌زدن بقایای گیاهی، قانون هوای پاک، قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، قانون مجازات اسلامی و قانون مدیریت پسماند را از جمله مبانی قانونی این موضوع برشمرد.

وی همچنین از برگزاری رویداد مدیریت بقایای گیاهی برنج و پیشگیری از سوزاندن آنها خبر داد و گفت: این رویداد با هدف بررسی راهکارهای علمی و عملی مدیریت بقایا پس از برداشت و معرفی آخرین یافته‌های تحقیقاتی در چهار محور برگزار شد.

به گفته وی، کشاورزی حفاظتی و کشت مستقیم در بقایای برنج، بهبود حاصلخیزی خاک، استفاده از بقایا در تغذیه دام و فرآوری آنها برای ایجاد ارزش اقتصادی، محورهای اصلی این رویداد بودند.