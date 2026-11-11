معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی گفت: مأموریت مدیران مدارس تنها مدیریت یک ساختمان آموزشی و اداری نیست، بلکه راهبری یک جریان فرهنگی و تربیتی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تقی کرمی در اجلاس مدیران مدارس ناحیه ۳ تبریز بر تلاش تلاش مدیران مدارس برای ایجاد انگیزه و امید در میان دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: مأموریت اصلی شما در آموزش و پرورش، ماموریت انسان‌سازی و تربیت نسل آینده است. هر دانش‌آموزی که وارد مدرسه می‌شود، بخشی از آینده کشور است و مسئولیت شما در قبال آنها بسیار فراتر از مدیریت یک ساختمان آموزشی است.

وی افزود: مأموریت مدیران مدارس تنها مدیریت یک ساختمان آموزشی و اداری نیست، بلکه راهبری یک جریان فرهنگی و تربیتی است و مدیر مدرسه مسئول رشد دادن ظرفیت‌ها و استعداد‌های دانش‌آموزان در هر زمینه‌ای است.

کرمی با بیان اینکه مدیران مدارس کسانی هستند که در شکل‌گیری آینده جامعه و کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند اظهار کرد: تغییر نگاه مدیران تراز انقلاب اسلامی نسبت به جایگاه و مسئولیت مدیریت مدارس، بایستی از مدیریت روزمره صرفاً اداری، به سمت مدیریت راهبردی تغییر یابد و اگر مدیری نتواند چشم‌اندازی روشن برای آینده مدرسه و دانش‌آموزان به عنوان آینده سازان کشور ترسیم کند، باید از کسوت مدیریت خداحافظی کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اضافه کرد: مدیران مدارس باید انگیزه و امید را در میان دانش‌آموزان پرورش دهند، آنها بایستی ظرفیت‌های پنهان دانش‌آموزان را شناسایی کنند و برای شکوفایی آنها برنامه‌ریزی و تلاش کنند.

وی گفت: مدیر مدرسه خود باید الگوی اخلاق، نظم، عدالت محوری و قانون‌مداری باشد، چرا که دانش‌آموزان بیش از آنچه «می‌گوییم» آموزش بپذیرند، از آنچه «انجام می‌دهیم» آموزش می‌پذیرند.

کرمی ادامه داد: اگر می‌خواهیم مدرسه‌ای در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم، باید مدرسه، معلم، دانش‌آموزان را تکریم کنیم و مدرسه کانون تربیت و هویت سازی است؛ ایجاد فضای تربیتی و فرهنگی متناسب با هویت ایرانی و اسلامی رکن اصلی مدیریت تراز انقلاب اسلامی ایران است. این ارزش‌ها باید در زندگی روزمره دانش‌آموزان در مدرسه نمود پیدا کنند.

وی افزود: مأموریت اصلی شما در آموزش و پرورش، ماموریت انسان‌سازی و تربیت نسل آینده است. هر دانش‌آموزی که وارد مدرسه می‌شود، بخشی از آینده کشور است و مسئولیت شما در قبال آنها بسیار فراتر از مدیریت یک ساختمان آموزشی است.