مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از اجرای سوگواره یاس نبوی (س) در ۳۷ بقعه متبرکه شاخص استان با حضور ۱۳ مبلغ اعزامی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: در این سوگواره با حضور ۱۳ مبلغ اعزامی از قم و بهره‌گیری از ظرفیت مبلغان بومی، برنامه‌های متنوع تبلیغی، فرهنگی و مذهبی با هدف تبیین سیره و معارف حضرت فاطمه زهرا (س) در بقاع متبرکه استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: سوگواره یاس نبوی از برنامه‌های محوری سازمان اوقاف در ایام فاطمیه است که با هدف احیای معارف اهل‌بیت (ع)، تبیین ابعاد شخصیتی و سیره عملی حضرت فاطمه زهرا (س) و بهره‌گیری از ظرفیت بقاع متبرکه برای تعمیق باور‌های دینی و ارتقای معرفت عمومی اجرا می‌شود.

وی گفت: در این رابطه، ۳۷ بقعه متبرکه در شهرستان‌های بیرجند، قائنات، طبس، فردوس، بشرویه، سربیشه، نهبندان، سرایان، خوسف، زیرکوه و منطقه خضری میزبان برنامه‌های این سوگواره خواهند بود.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: از جمله بقاع متبرکه شاخص میزبان این سوگواره می‌توان به امامزادگان باقریه (ع) و سیدان بیرجند، امامزادگان سید محمد و سید ابراهیم (ع) فردوس، امامزاده سید علی (ع) نهبندان، امامزاده عبدالله (ع) قاین و امامزاده سلطان کریمشاه (ع) سرایان اشاره کرد.

مدیرکل اوقاف استان با اشاره به ظرفیت تبلیغی این برنامه‌ها گفت:۱۳ مبلغ دینی اعزامی از قم در کنار مبلغان بومی در اجرای برنامه‌های تبلیغی، سخنرانی، تبیین معارف فاطمی و پاسخگویی به پرسش‌های دینی مشارکت خواهند داشت.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری، سخنرانی و تبیین سیره حضرت زهرا (س)، اقامه نماز جماعت، قرائت زیارت‌نامه، برپایی موکب و ایستگاه‌های صلواتی، اطعام و پذیرایی از عزاداران، اجرای مراسم نمادین تشییع پیکر مطهر حضرت زهرا (س) و برنامه‌های فرهنگی متناسب با ظرفیت هر بقعه، از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.