مدیر حوزه علمیه استان اردبیل در همایش طلاب شاغل در آموزش و پرورش گفت: نظام تعلیم و تربیت مهم‌ترین زیربنای ساختن آینده کشور است و طلاب باید فراتر از نگاه شغلی، پناهگاهی مطمئن برای دانش‌آموزان باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام مهدی نوروزی با اشاره به رسالت خطیر طلاب در مدارس، از آنان خواست فراتر از نگاه شغلی، با برقراری ارتباط مؤثر و پاسخ‌گویی به نیاز‌های معنوی نسل جدید، پناهگاهی مطمئن برای دانش‌آموزان باشند.

وی همچنین اجرای «طرح امین» را فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت دینی و ملی در مدارس برشمرد.

در حاشیه این همایش، گزارشی از ظرفیت‌های حوزه علمیه خواهران استان اردبیل ارائه شد؛ مجموعه‌ای که با بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ طلبه و فعالیت در مقاطع مختلف تا سطح چهار – معادل دکتری - در مرکز استان و شهرستان‌هایی چون مشگین‌شهر، نمین، خلخال، گرمی و پارس‌آباد، نقشی پیشرو در عرصه‌های تبلیغی و فرهنگی شمال غرب کشور ایفا می‌کند.