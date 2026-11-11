مجموعه نشست‌های «۷ روز، ۷ کتاب، ۷ نشست» همزمان با سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ،از ۲۳ تا ۳۰ آبان در نشر بین‌الملل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مجموعه نشست‌های «۷ روز، ۷ کتاب، ۷ نشست» به مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی برگزار می‌شود.

محمد قائم خانی، فهیمه شاکری مهر، بهزاد دانشگر، عباس خامه یار، محسن دریا بیگی، و حسین سروقامت، از افرادی هستند که این نشست‌ها را اداره می‌کنند.

بحث پیرامون کتاب‌های هم باوران، خاک نشسن، سور سوریه و تبلیغ تراز اسلام از جمله محور‌های این نشست‌ها است.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت حضوری و مجازی در این برنامه‌ها شرکت کنند.

حضور در همه نشست‌ها برای عموم کتاب‌دوستان آزاد و رایگان است.