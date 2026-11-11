شهرداری اراک عملیات جامع ایمن‌سازی و بهسازی تجهیزات بازی در بوستان‌های سطح شهر را با هدف ارتقای ایمنی کودکان و توسعه امکانات رفاهی ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در راستای توسعه و بهسازی زیرساخت‌های شهری و صیانت از سلامت شهروندان، عملیات ایمن‌سازی و بهسازی تجهیزات بازی در بوستان‌های اراک همچنان در حال اجراست.

این طرح با محوریت توسعه امکانات رفاهی و ایجاد فضایی استاندارد و ایمن برای فعالیت‌های تفریحی کودکان آغاز شده است.

هدف اصلی از اجرای این پروژه، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در بوستان‌های شهری، کاهش خطرات احتمالی در فضا‌های بازی و فراهم‌سازی بستر مناسب‌تر برای نشاط و سلامت کودکان است.

شهرداری اراک ضمن تأکید بر اهمیت امنیت شهروندان به‌ویژه کودکان در فضا‌های عمومی، روند بررسی، تعمیر، استانداردسازی و تعویض تجهیزات فرسوده در تمامی بوستان‌های سطح شهر را با نظارت مستمر تیم‌های فنی و اجرایی پیگیری می‌کند.

این اقدامات گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از امکانات تفریحی و توسعه پایدار فضای سبز شهری محسوب می‌شود و تا رسیدن به استاندارد‌های مطلوب در تمامی بوستان‌های اراک ادامه خواهد داشت.