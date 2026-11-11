به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه، از چند ماه گذشته، طرح اقتصاد روستا با همکاری استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های این ۲ شهرستان در دست بررسی و اجراست، گفت: در این طرح افراد بیکار، سرپرست خانوار و افراد کارآفرین در حوزه مشاغل خرد روستایی شناسایی و حمایت می‌شوند.

حمیدرضا حاجی بابایی افزود: افراد شناسایی شده به عنوان شرکت یا به صورت فردی، با هدف ایجاد اشتغال و کارآفرینی بیشتر در عرصه‌های مختلف از جمله، کشاورزی، دامپروری، خیاطی و صنایع دستی، امکانات و تسهیلاتی از کمیته امداد و دیگر نهاد‌های مربوطه دریافت می‌کنند.

او همچنین گفت: براساس ارزیابی‌های انجام شده، پیشرفت این طرح در شهرستان‌های همدان و فامنین خوب بوده است.