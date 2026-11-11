رئیس انجمن دیابت خوزستان از شناسایی ۱۲۰ هزار بیمار مبتلا به دیابت در محدوده زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد و بر ضرورت تقویت آموزش، پیشگیری و غربالگری برای کنترل این بیماری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا نظریان با اشاره به وضعیت دیابت در کشور گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود هشت میلیون نفر در کشور به دیابت و ۱۲ میلیون نفر به پیش‌دیابت مبتلا هستند.

وی کمبود و گرانی دارو، مشکلات تخصیص ارز و محدودیت سهمیه دارویی بیماران خاص و صعب‌العلاج را از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت دانست و گفت: برای کاهش هزینه‌های درمان باید رویکرد نظام سلامت از درمان‌محوری به سمت آموزش و پیشگیری تغییر کند.

رئیس انجمن دیابت خوزستان افزود: سرمایه‌گذاری در آموزش و پیشگیری می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین درمان به بیماران و نظام سلامت جلوگیری کند و تحقق این هدف نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است.

نظریان همچنین خواستار استفاده از ظرفیت اعتبارات حق آلایندگی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها برای حمایت از بیماران شد و گفت: با وجود آسیب‌های ناشی از آلایندگی‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه فعالیت صنایع نفتی، انجمن‌های حوزه سلامت طی ۲۵ سال گذشته از حمایت سازمان‌یافته و مؤثری برخوردار نبوده‌اند.

وی با اشاره به افزایش هزینه دارو و آزمایش‌های پزشکی گفت: گرانی دارو، کمبود برخی اقلام دارویی و مشکلات تأمین ارز، فشار مضاعفی بر بیماران وارد کرده است و لازم است حمایت بیمه‌ها از آموزش و پیشگیری در کنار پوشش هزینه‌های درمان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن دیابت خوزستان افزود: سرمایه‌گذاری در آموزش و پیشگیری می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین درمان به بیماران و نظام سلامت جلوگیری کند و تحقق این هدف نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است.

نظریان همچنین خواستار استفاده از ظرفیت اعتبارات حق آلایندگی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها برای حمایت از بیماران شد و ادامه داد: با وجود آسیب‌های ناشی از آلایندگی‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه فعالیت صنایع نفتی، انجمن‌های حوزه سلامت طی ۲۵ سال گذشته از حمایت سازمان‌یافته و مؤثری برخوردار نبوده‌اند.

وی با اشاره به افزایش هزینه دارو و آزمایش‌های پزشکی گفت: گرانی دارو، کمبود برخی اقلام دارویی و مشکلات تأمین ارز، فشار مضاعفی بر بیماران وارد کرده است و لازم است حمایت بیمه‌ها از آموزش و پیشگیری در کنار پوشش هزینه‌های درمان مورد توجه قرار گیرد.