شبکه مستند امشب روایتگر زندگی و مجاهدت‌های شهید حسن تهرانی مقدم با مستند «بچه‌های سرچشمه» است و شبکه ورزش نیز مسابقه والیبال میان تیم‌های شهروند قزوین و پیکان تهران را به صورت زنده روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «بچه‌های سرچشمه» به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا و کارگردانی بنیامین سربندی، امشب چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۲ خواهد بود.

این مستند به ابعاد مختلف زندگی، زمانه و تلاش‌های شهید حسن تهرانی مقدم در پایه‌گذاری و توسعه صنعت موشک‌های بالستیک کشور می‌پردازد.





در حوزه ورزش نیز، در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان ایران، مسابقه حساس دو تیم شهروند قزوین و پیکان تهران امروز از ساعت ۱۸ در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می‌شود.

شبکه ورزش سیما این دیدار را به صورت مستقیم و با گزارش اختصاصی پوشش می‌دهد.