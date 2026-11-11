مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از ارسال بیش از ۷۵۰ هزار تن گندم باکیفیت این استان به ۲۴ استان کشور از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امید جهان‌نژادیان با اشاره به جایگاه خوزستان در تأمین گندم کشور گفت: این میزان گندم از طریق حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به استان‌های نیازمند ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام پژوهشکده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، گندم خوزستان از نظر شاخص‌های کیفی در شمار برترین گندم‌های کشور قرار دارد و این استان در خرید تضمینی گندم نیز رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به میزان تولید و مصرف استان ادامه داد: نیاز سالانه خوزستان به گندم حدود ۶۵۰ هزار تن است، در حالی که این استان طی یک دهه اخیر به‌طور متوسط سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن خرید تضمینی داشته است. گندم مازاد بر نیاز استان پس از کنترل‌های کیفی به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

جهان‌نژادیان با تأکید بر نظارت بر کیفیت گندم گفت: گندم بی‌کیفیت وارد چرخه تأمین استان نمی‌شود و ۱۵ کارخانه آرد خوزستان از گندم باکیفیت بومی استفاده می‌کنند. آرد تولیدی این کارخانه‌ها نیز به‌طور مستمر نمونه‌برداری و آزمایش می‌شود.

وی در ادامه به اقدامات استان برای ارتقای ارزش غذایی نان اشاره کرد و افزود: کاهش میزان سبوس‌گیری از آرد برخی انواع نان با هدف حفظ سبوس و افزایش ارزش تغذیه‌ای انجام می‌شود و تیره‌تر بودن رنگ نان در این شرایط لزوماً به معنای افت کیفیت نیست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان توسعه بیش از ۳۰۰ واحد عرضه‌کننده نان کامل، برگزاری دو دوره جشنواره ملی نان ایران و اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس را از اقدامات استان در زمینه ترویج نان کامل برشمرد.

وی همچنین از راه‌اندازی نخستین شعبه آکادمی ملی نان ایران با عنوان کانون آموزشی و فناوری نان خوزستان خبر داد و گفت: این مجموعه با بهره‌گیری از اساتید و ظرفیت‌های عملی مجتمع نان، دوره‌های آموزشی تخصصی برای نانوایان و فعالان حوزه آرد و نان برگزار می‌کند.

جهان‌نژادیان در پایان بر تداوم نظارت بر کیفیت گندم، آرد و کالاهای اساسی در مراحل خرید، ذخیره‌سازی، فرآوری و توزیع تأکید کرد.