به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه امیر، رویداد ملی تجلیل از جوانان اثرگذار اجتماعی ایران به یاد شهید جهادگر امیرمحمد اژدری، عصر روز گذشته برگزار شد. در این مراسم سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور حضور داشتند.

سید محمد تقی زاده گزارش می دهد؛