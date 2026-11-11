معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت:تحقق تحول در مدارس نیازمند مشارکت فعال استان‌ها، هم‌افزایی میان مدیران و معاونین و تبدیل پیشنهاد‌ها و ایده‌ها به برنامه‌های اجرایی و اثربخش است. باید با نگاه مسئله‌محور، ظرفیت‌های موجود را شناسایی و برای رفع چالش‌ها راهکار‌های عملی ارائه کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست معاونین امور مدارس سما سراسر کشور با حضور دکتر علیرضا لادن‌مقدم، معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، برگزار شد.

معاونین امور مدارس سما استان‌های مختلفدر این نشست به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها، تجربیات اجرایی و پیشنهاد‌های خود در زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدارس پرداختند و مسائل و چالش‌های پیش‌روی مجموعه مدارس سما را مطرح کردند.

دکتر لادن‌مقدم نیز پس از شنیدن نظرات و پیشنهاد‌های حاضران، با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی، تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، بر ضرورت حرکت هدفمند و برنامه‌محور در مسیر ارتقای نظام تعلیم و تربیت مدارس سما تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش محوری مدارس سما در تحقق اهداف تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: تحقق تحول در مدارس نیازمند مشارکت فعال استان‌ها، هم‌افزایی میان مدیران و معاونین و تبدیل پیشنهاد‌ها و ایده‌ها به برنامه‌های اجرایی و اثربخش است. باید با نگاه مسئله‌محور، ظرفیت‌های موجود را شناسایی و برای رفع چالش‌ها راهکار‌های عملی ارائه کنیم تا مدارس سما بیش از گذشته در مسیر تعالی آموزشی و تربیتی گام بردارند.

این نشست فرصتی برای تبادل تجربه، هم‌فکری و تقویت هماهنگی میان استان‌ها در راستای پیشبرد برنامه‌های کلان مدارس سما و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی بود.

سماکاپ؛ از تقویت خلاقیت تا تبدیل ایده‌های دانش‌آموزان به دستاوردهای علمی و عملی

همچنین رئیس سازمان سما در مراسم آغاز به کار چهارمین رویداد کشوری دانش‌آموزی سماکاپ، با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی فرصت بروز استعداد‌های دانش‌آموزان گفت: هدف از برگزاری رویداد‌هایی همچون سماکاپ و جشنواره فرهیختگان، صرفاً رقابت و کسب رتبه نیست؛ بلکه ایجاد امید و انگیزه، تقویت روحیه خلاقیت و فراهم‌کردن بستری برای تبدیل ایده‌های دانش‌آموزی به دستاورد‌های ارزشمند در عرصه‌های علمی، صنعتی و فرهنگی است.