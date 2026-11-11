مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در نشست با استاندار اردبیل گفت: رویکرد «وفاق» بستری برای استفاده از ظرفیت همه نخبگان و جریان‌های سیاسی فراهم می‌کند و به معنای حفظ مدیران ناکارآمد نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، نورالدین آهی با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های حزبی و پاسخگویی مسئولان افزود: دولت از نقد‌های سازنده استقبال می‌کند و استان اردبیل با پیشینه تاریخی خود، از جوانان توانمندی برخوردار است که می‌توانند در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای نقش‌آفرین باشند.

در این نشست، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل نیز با اشاره به اینکه این استان در انتصاب مدیران حامی دولت جزو سه استان برتر کشور است، تصریح کرد: انتصاب‌ها در اردبیل بر مبنای تخصص و شایستگی انجام می‌شود و تعامل سازنده‌ای میان مدیریت استان، نمایندگان مجلس و احزاب برقرار است.