یسنا صلواتی و عسل رازیانی دو بسکتبالیست شایسته کردستانی به مرحله سوم اردوی غربالگری تیم ملی زیر ۱۶ سال ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مرحله سوم اردوی غربالگری تیم ملی زیر ۱۶ سال کشور از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ماه در تالار بسکتبال زنده‌یاد محمود مشحون مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

براین اساس یسنا صلواتی و عسل رازیانی، به همراه یک مربی کردستانی، در این مرحله از اردو حضور خواهند داشت.

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