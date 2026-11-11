رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی از دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در تالاب بین المللی انزلی خبر داد و گفت: ۵۰ قطعه پرنده مهاجر مرغابی و خوتکا شکار از مخفیگاه متهمان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید حسن جعفری گفت: در پی گشت زنی مشترک مأموران پاسگاه‌های محیط بانی قلم‌گوده، سرخانکل و سیاه‌درویشان، امروز ۲ شکارچی غیرمجاز پس از تعقیب و گریز در محدوده تالاب بین‌المللی انزلی شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۵۰ قطعه پرنده مهاجر شکارشده شامل ۳۶ قطعه مرغابی و ۱۴ قطعه خوتکا، به همراه یک قبضه سلاح شکاری هم از این متهمان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار غیرمجاز یا تخلف مرتبط با حیات‌وحش، مورد را به اداره حفاظت محیط زیست منطقه اطلاع دهند تا اقدامات قانونی و لازم انجام شود.