مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از تدارک برنامه‌های حمایتی برای بانوان نیازمند، بی‌سرپرست و سرپرست خانوار در ایام فاطمیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا معممی مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت مواسات فاطمی در برنامه‌های امسال افزود: یکی از ارزش‌ها و آموزه‌های مهم مکتب حضرت فاطمه زهرا (س)، توجه به نیازمندان و دستگیری از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

وی افزود: بر همین اساس، در برنامه‌های ایام فاطمیه و در قالب طرح «یاس نبوی»، حمایت از بانوان نیازمند، بانوان سرپرست خانوار و بانوان بی‌سرپرست در دستور کار قرار گرفته است.

معممی مقدم تصریح کرد: در این راستا، بسته‌های معیشتی و کمک‌های تجهیزی برای بهبود شرایط زندگی این بانوان پیش‌بینی شده که در ایام فاطمیه در اختیار افراد مشمول قرار خواهد گرفت.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر نقش اجتماعی بقاع متبرکه گفت: از نگاه سازمان اوقاف، بقاع متبرکه صرفاً ساختمان‌هایی برای انجام مناسک مذهبی نیستند، بلکه قرارگاه‌های فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌روند که باید در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، اقتصادی و ترویج سبک زندگی اسلامی نقش‌آفرین باشند.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که با بهره‌گیری از ظرفیت ایام فاطمیه، بانوانی توانمند، صاحب‌سبک، اهل مطالعه و دارای فهم صحیح از معارف فاطمی تربیت شوند تا بتوانند در عرصه‌های مختلف اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.