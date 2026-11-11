حضور رئیس‌جمهور در اجلاس سران کاپ ۳۱ در ترکیه، فرصتی برای پیگیری مطالبات ایران در زمینه تأمین مالی اقلیمی، انتقال فناوری، حق توسعه کشور‌های در حال توسعه و تحولات بازار جهانی انرژی است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما،حضور ایران در این اجلاس از آن جهت اهمیت دارد که تصمیمات و توافق‌های بین‌المللی در زمینه گذار انرژی، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استاندارد‌های زیست‌محیطی می‌تواند بر بازار انرژی، صادرات نفت و گاز و مسیر توسعه اقتصادی کشور‌ها تأثیر بگذارد.

ایران به‌عنوان یکی از کشور‌های برخوردار از ذخایر بزرگ نفت و گاز، در عین حال با پیامد‌های تغییر اقلیم از جمله خشکسالی، کاهش منابع آب تجدیدپذیر، افزایش دما، گسترش گردوغبار و تخریب زیست بوها مواجه است.

از این رو، یکی از محور‌های مهم حضور ایران در مذاکرات اقلیمی، تأکید بر رعایت تفاوت سطح توسعه کشورها، مسئولیت تاریخی کشور‌های صنعتی در ایجاد بحران اقلیمی و ضرورت دسترسی عادلانه کشور‌های در حال توسعه به منابع مالی و فناوری‌های مورد نیاز برای مقابله با تغییر اقلیم است.

محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی نیز دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری‌های نوین را با دشواری‌هایی مواجه کرده است؛ موضوعی که می‌تواند در مذاکرات بین‌المللی و سازوکار‌های تأمین مالی اقلیمی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه انرژی‌های پاک، کاهش گاز‌های مشعل، افزایش بهره‌وری انرژی و گسترش همکاری‌های فناورانه از دیگر ظرفیت‌هایی است که ایران می‌تواند در این اجلاس برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی مطرح کند.

همچنین مدیریت منابع آب مشترک، حفاظت از تالاب‌ها، مقابله با گردوغبار و افزایش آمادگی در برابر بلایای طبیعی از جمله زمینه‌های همکاری منطقه‌ای است که در حاشیه این اجلاس قابلیت پیگیری دارد.

از دیگر موضوعات قابل طرح در اجلاس سران کاپ ۳۱، پیامد‌های زیست‌محیطی جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور است. حضور رئیس‌جمهور در این نشست می‌تواند فرصتی برای تبیین مواضع ایران درباره آثار زیست‌محیطی جنگ و تأثیر آن بر توان کشور‌ها برای مقابله با تغییر اقلیم باشد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، اجلاس سران کاپ ۳۱ در روز‌های ۲۰ و ۲۱ آبان برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون تأمین مالی اقلیمی، شهر‌های تاب‌آور، گذار انرژی، اقتصاد چرخشی و اقدامات اقلیمی دریایی در دستور کار آن قرار دارد.

همچنین اعلام شده است که ۹۱ رئیس کشور و دولت برای حضور در این اجلاس تأیید شده‌اند و نمایندگان حدود ۱۹۶ کشور در این رویداد بین‌المللی مشارکت خواهند داشت.

دیدار و گفت‌و‌گو با مقام‌های ارشد کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله رئیس‌جمهور ترکیه و دبیر اجرایی کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل، از ظرفیت‌های دیپلماتیک این اجلاس برای پیگیری موضوعات سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایران به شمار می‌رود.

کاپ ۳۱ در مجموع فرصتی برای ایران است تا ضمن طرح مطالبات خود درباره عدالت اقلیمی و دسترسی به منابع و فناوری‌های مقابله با تغییر اقلیم، در گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی درباره آینده انرژی و توسعه پایدار مشارکت فعال‌تری داشته باشد.