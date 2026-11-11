حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی، با تأکید بر ضرورت پیوند میان ایمان و دانش، توانمندسازی علمی مسلمانان را اصلی‌ترین راه مقابله با تلاش‌های شیاطین برای تضعیف جایگاه اسلام دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در آیین افتتاح مرکز رشد شهید طهرانچی دانشگاه کاشان، با تأکید بر اهمیت پیشرفت علمی در حفظ جایگاه اسلام، اظهار داشت: توانمندسازی علمی مسلمانان، اصلی‌ترین راه مقابله با تلاش‌های شیاطین برای تضعیف جایگاه اسلام است.

وی با اشاره به سالروز شهادت بزرگان و الگو‌های انقلاب اسلامی، تاکید کرد که تمام تلاش شهدا، حفظ و استواری نظام جمهوری اسلامی بوده است.

امام جمعه کاشان افزود: اصل تشکیل جمهوری اسلامی بر پایه مشیت الهی و اسلام انقلابی استوار است و هدف از این نظام، تحقق وعده‌های الهی و خدمت به ملت است.

پیشرفت علمی؛ مولفه اصلی دولت و تحقق زندگی با عزت

حجت‌الاسلام والسملین حسینی در ادامه با اشاره به اهمیت مراکز رشد و توسعه علمی تصریح کرد: یکی از مولفه‌های اصلی دولت و نظام ما، پیشرفت علمی است. ما با ایجاد بستر‌های علمی و پژوهشی، به دنبال تحقق زندگی با عزت و برخورداری از خیرات الهی هستیم؛ چرا که مقابله با دشمنان اسلام تنها از مسیر علمی‌شدن و تسلط بر فناوری‌های نوین میسر خواهد بود.

ایجاد حلقه اتصال میان دانشگاه و صنعت

در ادامه این مراسم، سرهنگ مهدی محمدی، معاون علمی و پژوهشی سپاه کاشان، با تبیین چشم‌انداز فعالیت‌های مرکز رشد شهید طهرانچی، بر ضرورت ایجاد حلقه اتصال میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و نیاز‌های واقعی بخش صنعت و جامعه تأکید کرد.