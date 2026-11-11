معاون برنامه ریزی صلاحیت حرفه ای سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: با راه اندازی سامانه هوشمند، فرآیند دریافت گواهینامه معتبربرای تمامی مشاغل، با قابلیت صدور مدرک، به صورت کاملاً آنلاین و برخط فراهم شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ سومین گردهمایی رؤسای ادارات سنجش و ارزشیابی مهارت با محوریت گذار از مدیریت سنتی آزمون‌ها به سمت معماری نوین سنجش صلاحیت حرفه‌ای برگزار شد. در این مراسم سازمان فنی و حرفه‌ای با هدف تسهیل در کسب مهارت و دریافت مدارک معتبر، از سامانه هوشمند جدید خود رونمایی کرد.

جلال الدین صدری گفت: این سامانه فرآیند آزمون‌های ادواری و سنجش مهارت را که پیش‌تر به صورت حضوری و با پیچیدگی‌های اجرایی انجام می‌شد، به بستری کاملاً دیجیتال و آنلاین منتقل کرده است. کاربران می‌توانند با ورود به سامانه، حرفه و تخصص مدنظر خود را جست‌و‌جو کرده و تمام مراحل از انتخاب استاندارد تا انجام آزمون و دریافت گواهینامه را به صورت برخط طی کنند. همچنین این سامانه تمامی استاندارد‌های موجود در سازمان آموزشفنی وحرفه ایرا پوشش می‌دهد و برخلاف تصور عمومی، این فرآیند هیچ تفاوتی با آزمون‌های حضوری قبلی ندارد و اعتبار مدارک صادر شده نیز دقیقاً مشابه مدارک اصلی و معتبر سازمان است.

صدری افزود: این سامانه تنها محدود به آزمون‌های ادواری نیست، بلکه بخش‌های دیگری نیز برای اصناف و آزمون‌های سفارش محور در نظر گرفته شده است. تمامی خوشه‌ها و مهارت‌هایی که پیش‌تر در مراکز سنجش استان‌ها برگزار می‌شد، اکنون در این پلتفرم هوشمند قابل دسترسی و پیگیری هستند.

جلال الدین صدری با اشاره به استقرار پلتفرم‌های نوین برگزاری آزمون و تلاش برای تثبیت کامل فرآیند‌های الکترونیکی گفت: از مدیران استانی خواسته شدهتا ارتقای سامانه‌ها را با نگاه به آینده دنبال کرده و مسیر بازگشت به روش‌های گذشته را مسدود نمایند. مهارت ضربان تولید و پیشرفت کشور است و ترازوی اعتبار سازمان، برگزاری عادلانه و بی نقص آزمون‌ها در بستر‌های فناورانه است.

سپردن آزمون‌های طلا و جواهر به بخش خصوصی؛ گامی نو برای مهارت آموزی تخصصی

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر کشور نیز در این نشست از واگذاری مسئولیت نخستین مرکز ملی سنجش مهارت این صنعت به بخش خصوصی خبر داد و گفت: با همکاری سازمان فنی وحرفه‌ای، آموزش‌ها و آزمون‌های این حوزه تخصصی‌تر شده و مسیر اشتغال زایی و ورود به بازار‌های بین المللی هموارتر خواهد شد. سید حجت شفایی با اشاره به سال‌ها همکاری مشترک این اتحادیه به عنوان تنها بخش خصوصی کشور با سازمان فنی وحرفه‌ای، از شکل گیری اتفاقی مثبت در راستای تقویت مهارت آموزی خبر داد.

وی با قدردانی از تلاش‌های سازمان فنی وحرفه‌ای برای ورود بخش خصوصی و تشکل‌ها به حوزه‌های اجرایی، گفت: با بهره گیری از تخصص کارشناسان اتحادیه، تاکنون بالغ بر ۲۰ سند حرفه آموزشی تدوین و به روزرسانی شده است. پیش ازاین، هنرجویان پس از آموزش در آموزشگاه ها، زیر نظر مستقیم سازمان فنی وحرفه‌ای آزمون می‌دادند؛ اما برای خروجی بهینه‌تر و ورود کاربردی‌تر به بازار کار، این مسئولیت مهم به عنوان «اولین مرکز سنجش مهارت سازمان فنی وحرفه‌ای کشور» به اتحادیه محول شده است که این مجوز ملی به زودی با همکاری سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور در سایر شهر‌ها نیز محقق خواهد شد.

شفایی با تأکید بر اینکه ساختار اتحادیه به عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و بخش خصوصی عمل می‌کند، افزود: این فیلتر تخصصی باعث می‌شود تا هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد سراسر کشور، بر اساس سرفصل‌های به روز کمیته‌های تخصصی اتحادیه آموزش ببینند، سنجیده شوند و با هدایت درست به سمت استعداد و تخصص خود، به اشتغال و درآمدزایی بهتری دست یابند.

وی در پایان با اشاره به تدوین استاندارد‌های جدید آموزشی در کمیته‌های تخصصی اتحادیه طلا وجواهر، ابراز امیدواری کرد که صنعت طلا و جواهر ایران، در کنار کیفیت بالای ساخت، از نظر آموزشی نیز به جایگاهی برسد که در بازار‌های بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.