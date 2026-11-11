رئیس دانشگاه پیام‌نور بوشهر گفت: چهارمین همایش ملی «تحکیم و تعالی بنیان خانواده» با تمرکز بر ۳۱ محور علمی و تخصصی در این دانشگاه برگزار شد تا زمینه شناخت عمیق‌تر مسائل، آسیب‌ها و تحولات مرتبط با نهاد خانواده فراهم شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمدرضا بحرانی در این همایش اظهار کرد: دانشگاه‌ها علاوه بر مأموریت معرفت‌شناسی، تولید دانش و نقد علمی، در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز وظایف مهمی بر عهده دارند و دانشگاه پیام نور استان بوشهر این مسئولیت را به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به سه هدف راهبردی این دانشگاه بیان کرد: تقویت هویت اجتماعی با تأکید بر احساس تعلق مکانی به استان بوشهر، رصد سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی روانی جامعه و تحکیم و تعالی بنیان خانواده، سه محور مهمی هستند که دانشگاه پیام نور استان در سال‌های اخیر برای تحقق آنها برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دانشگاه پیام‌نور بوشهر با اشاره به فعالیت رصدخانه سرمایه روان‌شناختی تأکید کرد: این مجموعه چهار مؤلفه امیدواری، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی را به‌صورت هدفمند رصد می‌کند و در این زمینه با دستگاه‌های مختلف تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌هایی شکل گرفته است.

بحرانی با بیان اینکه موضوع تحکیم و تعالی خانواده از سال ۱۳۹۷ به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی دانشگاه دنبال شده است، تصریح کرد: برگزاری همایش‌های علمی در این حوزه فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران و متخصصان و ارائه راهکار‌های علمی برای مسائل و چالش‌های خانواده فراهم می‌کند.

در ادامه این همایش، داریوش رضاپور، از ارائه‌دهندگان مقالات برگزیده، با تشریح اهداف و دستاورد‌های علمی چهارمین همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده اظهار کرد: این همایش با رویکرد میان‌رشته‌ای و تمرکز بر ۳۱ محور علمی و تخصصی برگزار شده است تا زمینه شناخت عمیق‌تر مسائل، آسیب‌ها و تحولات مرتبط با نهاد خانواده فراهم شود.

وی با اشاره به مشارکت گسترده پژوهشگران در این رویداد علمی گفت: در مجموع ۴۰۱ پژوهشگر در این همایش ثبت‌نام کردند و ۳۹۴ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی و داوری علمی، ۲۷۰ مقاله برای ارائه و انتشار پذیرفته شد.

رضاپور، حقوق خانواده با تأکید بر حقوق زنان و کودکان، مهارت‌های ارتباطی، آسیب‌شناسی خانواده، اقتصاد خانواده و تأثیر فضای مجازی بر روابط و مناسبات خانوادگی را از جمله محور‌های این همایش برشمرد و افزود: تنوع موضوعی و مشارکت استادان، پژوهشگران و به‌ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ویژگی‌های برجسته این رویداد علمی است.

این ارائه‌دهنده مقاله برگزیده با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیاز‌های واقعی خانواده‌ها، یادآور شد: پژوهش‌های حوزه خانواده زمانی اثربخش خواهند بود که علاوه بر برخورداری از پشتوانه علمی و روش‌شناختی، بتوانند مسائل واقعی خانواده‌ها را شناسایی کرده و در تولید دانش کاربردی و طراحی راهکار‌های متناسب با نیاز‌های جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به چالش‌های نوپدید خانواده‌ها پیشنهاد کرد در همایش‌های آینده موضوعاتی همچون آسیب‌های روانی و اجتماعی، شکاف و چالش‌های ارتباطی میان نسل‌ها، تجرد قطعی، تغییر ارزش‌های خانوادگی، خودکشی و سالمندی با نگاه تخصصی‌تری بررسی شوند.

رضاپور گسترش شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی را از دیگر موضوعات مهم در مطالعات آینده خانواده دانست و بر ضرورت بررسی علمی فرصت‌ها، تهدید‌ها و پیامد‌های این تحولات بر روابط و مناسبات خانوادگی تأکید کرد.