به گزارش



به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سروش‌پلاس، قابلیت «نگاشت» با هدف تسهیل مدیریت و انتشار محتوا در پیام‌رسان‌های مختلف راه‌اندازی شده است. کاربران با استفاده از این امکان می‌توانند محتوای موردنظر خود را یک‌بار در کانال سروش‌پلاس منتشر کنند تا به‌صورت خودکار در کانال‌های متصل در تلگرام، بله، ایتا و روبیکا نیز در دسترس مخاطبان قرار گیرد.

از جمله امکانات قابلیت نگاشت می‌توان به انتشار انواع محتوا، مدیریت یکپارچه پیام‌ها، مشاهده وضعیت انتشار و امکان شخصی‌سازی محتوا برای هر پیام‌رسان اشاره کرد.





با راه‌اندازی این قابلیت، مالکان کانال‌ها می‌توانند بدون نیاز به انتشار جداگانه محتوا در هر پیام‌رسان، فرآیند مدیریت و اطلاع‌رسانی در چندین بستر را ساده‌تر و سریع‌تر انجام دهند.





استفاده از قابلیت «نگاشت» کاملاً رایگان است و مالکان کانال‌ها می‌توانند از طریق بخش تنظیمات کانال در سروش‌پلاس، این امکان را فعال کنند.